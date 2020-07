Oana Roman, transformare spectaculoasă! Cât poartă acum la blugi

19:40

Gabriela Firea întâmpină un nou obstacol în cadrul proiectului de testare gratuită a bucureștenilor. Aceasta a anunțat că demersurile au fost blocate și cere explicații de la Ministerului Sănătății și a Direcției de Sănătate Publică. După o demarare greoaie și numeroase schimbări de locație, proiectul lui Gabriela Firea este din nou pus pe liber. Edilul […] The post Anunțul făcut de Gabriela Firea! Testarea gratuită a bucureștenilor a fost blocată. Edilul cere explicații appeared first on Cancan.ro.