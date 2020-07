Turcii s-au îndrăgostit de Marius Șumudică! Românul, cel mai în vogă antrenor: „Își doresc să lucrez acolo!”

11:30

Tanczos Barna (43 de ani), senator UDMR și fost președinte al Federației Române de Hochei, anunță din nou că are coronavirus, după ce în trecut i-a mințit pe polițiști că are virusul.Într-o postare pe Facebook, Barna susține că are COVID-19 și că se simte bine, fiind tratat în prezent de medici. „Cine mă cunoaște știe că îmi plac provocările. Poate, uneori, chiar într-un mod exagerat. Totuşi, aş fi renunţat la cea de astăzi. ...