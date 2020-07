COVID-19. Fostul președinte al Federației Române de Hochei anunță din nou că are coronavirus » Cum a fost prins cu minciuna prima dată

Tanczos Barna (43 de ani), senator UDMR și fost președinte al Federației Române de Hochei, anunță din nou că are coronavirus, după ce în trecut i-a mințit pe polițiști că are virusul.Într-o postare pe Facebook, Barna susține că are COVID-19 și că se simte bine, fiind tratat în prezent de medici. „Cine mă cunoaște știe că îmi plac provocările. Poate, uneori, chiar într-un mod exagerat. Totuşi, aş fi renunţat la cea de astăzi. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor