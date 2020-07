Jurnalistă cunoscută, infectată cu virusul COVID-19! Care este stare ei de sănătate. „Asta simt în permanenţă în ultimele şapte zile”

23:30

Epidemia de coronavirus continuă să facă ravagii, iar în lipsa unui vaccin numărul de noi cazuri de îmbolnăviri crește alarmant. Însă în acest context sumbru există și vești bune, conform unui studiu medicamentul Remdesivir a reușit să reducă cu până la 62% riscul mortalității. Medicamentul Remdesivir, produs de Gilead Sciences, a redus cu 62% riscurile […] The post Vești bune! Un studiu a arătat că Remdesivir reduce cu 62% riscul mortalităţii în cazul COVID-19 appeared first on Cancan.ro.