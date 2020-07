Coronavirus în România. Nou record de infectări! 698 în ultimele 24 de ore

09:30

Codin Maticiuc a postat, pe pagina de socializare, un mesaj emoționant, în care vorbește despre transformarea lui de când a devenit tată. Pe 4 aprilie anul trecut, se năștea Smaranda, o scumpete de fetița care i-a dat lumea peste cap lui Codin. Spune că, înainte, se credea invincibil, că nu îi era teamă, dar acum […] The post Codin Maticiuc, mesaj emoționant: ”Am fost invincibil, dar mi-am descoperit propriul călcâi al lui Ahile!” appeared first on Cancan.ro.