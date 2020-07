Războiul dintre Andreea Bănică și Iulia Albu continuă! Cântăreața, replici acide la adresa fostei sale prietene. „E o perversă și o prefăcută. Asta e”

09:50

Situația continuă să fie critică și în Statele Unite ale Americii. În ultimele 24 de ore au fost raportate 63.000 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Mai mult, numărul de infectări a depășit pragul de 3 milioane. Vineri seară, în jurul orei 20:30, universitatea americană Johns Hopkins a raportat cele mai noi date în […]