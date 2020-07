Adrian ”Beleaua” Corduneanu s-a dezlănțuit la Iași! Ce a putut să facă într-un restaurant întrece imaginația

10:40

FC Botoşani a terminat la egalitate cu Astra Giurgiu, 0-0, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a VII-a a play-off-ului Ligii I. Partida a fost una de o slabă factură tehnico-tactică, lipsită de spectaculozitate, oaspeții refuzând total jocul, Bogdan Andone preferând să securizeze punctul asigurat din startul jocului. Croatul Marko Dugandzic a avut cele […] The post Nimic la nimic în Moldova și Astra rămâne pe locul 3 în play-off! appeared first on Cancan.ro.