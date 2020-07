6 luni i-a luat ministrului Ștefan ca să-i ceară lui Cumpănașu 1,4 milioane de lei înapoi, datorați statului român! Cumpănașu îi dă cu flit

14:40

Raluca Turcan, vicepremierul României, a declarat că a primit amendă pentru că nu a purtat masca de protecție la petrecerea care s-a ținut la Guvern cu ocazia zilei de naștere a premierului. „Nu am stat mai mult de 10 minute și am mâncat o felie de tort. Îmi pare rău că am participat în birou […]