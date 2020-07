Ministrul german al Economiei apără legăturile comerciale cu China

15:40

Poliţia a arestat 71 de persoane, inclusiv un britanic şi un tunisian, după violenţele izbucnite vineri seară la o manifestaţie la Belgrad împotriva modului în care guvernul sârb a gestionat pandemia, a anunţat sâmbătă poliţia, citată de France Presse. "Printre cei arestaţi se numără mulţi cetăţeni străini, din Bosnia, Muntenegru, dar şi din Marea Britanie, Tunisia", a declarat şeful poliţiei Vladimir Rebic, într-o conferinţă de presă, în timp ce fotografii ale paşapoartelor britanic şi tunisian a doi bărbaţi erau arătate pe un ecran. Foto: (c) ANDREJ CUKIC / EPAPotrivit presei locale, tabloidelor apropiate puterii, britanicul are 24 de ani, în timp ce tunisianul este în vârstă de 54 de ani."Acestea sunt documentele cu care au intrat în Serbia. Serbia i-a primit în speranţa că vor veni şi se vor distra la noi, dar au venit să distrugă şi să atace poliţia" a declarat Rebic, care intenţionează să examineze influenţa "acestor factori externi asupra violenţei manifestaţiilor". Foto: (c) ANDREJ CUKIC / EPAPaisprezece poliţişti au fost răniţi în ciocnirile de vineri seară, 130 de când protestele au început marţi, a precizat şeful poliţiei, fără a da cifre cu privire la numărul protestatarilor răniţi.Majoritatea celor câteva mii de protestatari erau paşnici, dar grupuri, adesea formate din tineri cu feţele mascate, au aruncat cu petarde, au scandat sloganuri naţionaliste sau care proclamau tutela sârbă asupra Kosovo, înainte de a trece barierele de securitate şi de a urca treptele care duc la parlament, au declarat jurnalişti AFP. Foto: (c) ANDREJ CUKIC / EPAPoliţia anti-revoltă a intervenit apoi şi a fost imediat luată la ţintă cu pietre şi alte proiectile, petarde asurzitoare şi fumigene.În jurul orei 21.30 GMT, forţele de ordine, folosind în special gaze lacrimogene, au eliberat piaţa din faţa Parlamentului sârb.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Calciu, editor online: Adrian Dădârlat)