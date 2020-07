VIITORUL - CLINCENI 5-0. Ilie Poenaru și-a distrus jucătorii: „Bă, jucați! Nu accept așa ceva! Suntem retrogradați”

17:40

Un jucător care nu şi-a dezvăluit identitatea a trimis la The Sun o mărturie a poverii secrete de a fi gay: "Este simplu de scris, dar deja un pas foarte greu. Sper ca într-o zi s-o pot admite în public".Un jucător din Premier League, dintr-un procent important se bănuieşte, a trimis o scrisoare deschisă către tabloidul The Sun în care mărturisește că este gay. E primul care face un "coming out", păstrându-şi anonimă identitatea, pentru că s-ar teme de consecinţe. ...