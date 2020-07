Oana Zăvoranu, “escortă” pe internet! Cum a ajuns fosta soţie a lui Pepe să fie implicată în aşa ceva

13:10

Coronavirus în România. Grupul de Comunicare Strategică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a actualizat datele cu privire la numărul infecțiilor, vindecărilor, dar și al deceselor de COVID-19 în ultimele 24 de ore. A fost întocmit și bilanțul infectărilor de când pandemia de coronavirus a ajuns în România. CITEȘTE ȘI: TANCZOS BARNA, SENATOR UDMR, TESTAT POZITIV CU […] The post Coronavirus în România. Nou record de infectări! 698 în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.ro.