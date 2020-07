PETROLUL - RAPID. FOTO Atmosferă de derby și pe timp de coronavirus! Spectacol făcut de „lupii galbeni” la arena „Ilie Oană”

18:40

Viitorul a învins Academica Clinceni cu 5-0 și s-a distanțat în fruntea play-out-ului. Gică Hagi (55 de ani) a fost binedispus după ce și-a egalat cea mai clară victorie din acest sezon. „Astăzi am fost norocoşi, am avut atacanţi în formă. De când a început play-out-ul avem aceleaşi cifre. Am dominat, am avut posesie, mereu am controlat jocul, ne-am făcut jocul, dar, câteodată, acolo, în atac, nu am fost aşa de incisivi. Astăzi am avut şansă. ...