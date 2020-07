Prognoza meteo pentru 12 iulie. Cod galben de furtună și vijelii în 28 de județe

08:10

Necredința în “Covrig”, cum e numit popular COVID, alături de multe alte alinturi (am auzit personal “Corvin”, “Guvid”, “Victor” etc.), este noul semn de bărbăție și patriotism. Și nu întâmplător lumea pare că se împarte acum în partidele pro-Covrig și anti-Covrig. O mocirlă de irelevanță în care partidele noastre se bălăcesc cu plăcere în an […]