„Regele” s-a răzbunat cu vârf și îndesat pe ilfoveni!

Recent, Oana Zăvoranu a trecut prin momente foarte neplăcute, după ce mai multe poze cu ea au ajuns pe site-uri de escorte. Fosta soţie a lui Pepe a explodat de furie şi a cerut prietenilor săi virtuali să raporteze aceste „fake-uri" care circulă pe Internet. Oana Zăvoranu se plânge că este asaltată noaptea cu telefoane