Cele mai bune filme din 2020, conform IMDb. Câte producţii Netflix au intrat în top

23:20

Florin Pește a spus adevărul despre scandalul izbucnit între el și Florin Salam. Toate acestea s-au întâmplat după ce unchiul regretatei Denisa Răducu a acceptat să vorbească despre mărul discordiei apărută între el și celebrul manelist. Citește și: Anchetă la un restaurant de lux din Otopeni, după ce a avut loc un botez cu 300 de […] The post S-a aflat mărul discordiei dintre Florin Pește și Florin Salam! Unchiul regretatei Denisa Răducu: “Fără comisioane ascunse în valoare de…” appeared first on Cancan.ro.