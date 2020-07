Papa, ''foarte îndurerat'' de decizia de tranformare a muzeului Hagia Sofia din Istanbul în moschee

14:00

Social-democratul Robert Cazanciuc a criticat, duminică, proiectul de lege elaborat de Guvern privind carantinarea şi izolarea, care se află în dezbatere la Senat, după ce a fost adoptat cu amendamente de Camera Deputaţilor, susţinând că este un "dezastru" şi, ca urmare, actul normativ va fi votat când va corespunde "nevoii românilor", după dezbateri cu toţi cei implicaţi în aplicarea lui.El a amintit că au fost solicitate puncte de vedere din partea Ministerului Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii, iar Guvernul trebuie să prezinte o fundamentare din practica europeană în privinţa internării obligatorii şi detaşării obligatorii a medicilor."Proiectul de lege elaborat de Guvern este un dezastru, o sumă de încălcări repetate ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, care dacă s-ar adopta aşa cum a fost trimis am avea o lege în contradicţie nu numai cu legea fundamentală - Constituţia, dar şi cu practica CEDO şi a altor instanţe europene. Legat de procesul adoptării acestei legi, premierul se plângea ieri că este la capătul răbdării că am amânat votul în Parlament până luni. Vă reamintesc că Parlamentul a lucrat vineri până la 23,00, Comisia juridică a lucrat până la 4,00 dimineaţa, ieri, sâmbătă, am lucrat din nou, programul Parlamentului este în fiecare zi în sesiune extraordinară până pe 15 iulie şi dacă va fi nevoie o să prelungim. Am avut o săptămână în care preşedintele Iohannis a ales să iasă la televizor şi să certe pe toată lumea, pe români că nu au respectat regulile şi pe politicieni, însă ar trebui să certe Guvernul lui", a spus Cazanciuc, într-o conferinţă de presă.El a afirmat că este "clar" că Guvernul PNL "a scăpat situaţia de sub control". "O spun cifrele oficiale, comunicate chiar de Guvern. E ca şi cum un elev care nu prea a învăţat în liceu, nu prea ştie să scrie, a dat bacul acum şi dă vina pe profesori sau pe comisia de examinare că a picat examenul. Aşa face Orban în momentul de faţă", a susţinut Cazanciuc.Potrivit acestuia, Comisia juridică a Senatului se va întruni din nou luni."Când vom fi convinşi că legea corespunde nevoii românilor, o să votăm această lege, că o să votăm luni, că o să votăm marţi, miercuri o să vedem în funcţie de cum vor fi dezbaterile în comisie. Am invitat nu numai Ministerul Justiţiei şi CSM să vină la dezbateri, am invitat organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, toţi care sunt implicaţi într-un fel sau altul în aplicarea acestei legi trebuie să spună un punct de vedere, pentru că altfel dacă legea nu este clară, uşor de înţeles, uşor de aplicat doar îi păcălim pe români că vom avea o lege care îi protejează. Toate mecanismele din lege trebuie să fie foarte, foarte clare şi conforme cu nevoile noastre de astăzi", a adăugat social-democratul.El a arătat că, până luni, Guvernul trebuie să prezinte o fundamentare din practica europeană privind internarea obligatorie şi detaşarea obligatorie a medicilor."Am rugat Guvernul ca până luni să ne ofere o fundamentare din practica europeană, cum se întâmplă în Germania, în Austria, în Spania, în Italia, pe internarea obligatorie şi pe detaşarea obligatorie a medicilor. De asemenea, am cerut Ministerului Justiţiei să avizeze acest proiect pentru a arăta foarte clar dacă actul normativ corespunde legii fundamentale din România şi practicii CEDO în această materie. Am cerut un aviz şi de la CSM pentru că în mod cert proiectul elaborat de Guvernul Orban nu are avizul CSM, deşi pentru a respecta decizia CCR este nevoie de o procedură detaliată de contestare la un judecător", a explicat senatorul PSD.Cazanciuc a precizat că în proiecul de lege nu există "nicio garanţie că românii nu vor fi luaţi de pe stradă pentru un simplu strănut", susţinând că "semnele sugestive" din această iniţiativă nu reprezintă o dovadă clară, ştiinţifică pentru carantină, izolare sau spitalizare.Legea trebuie să reglementeze şi în alte situaţii similare pandemiei de COVID-19, a evidenţiat senatorul PSD.El a mai argumentat că în lege nu este precizată perioada măsurilor, iar în cazul confiscării şi distrugerii bunurilor unor persoane izolate sau carantinate nu sunt prezentate garanţii.În privinţa contestării restrângerii de drepturi, Cazanciuc a precizat că CCR a stipulat că trebuie să existe reglementată detaliat procedura pentru luarea măsurii şi contestarea măsurii."Este a treia oară când Guvernul trimite Parlamentului în ultimul moment o lege foarte proastă, plină de greşeli şi care lasă loc abuzurilor", a spus Robert Cazanciuc.El a afirmat că premierul Ludovic Orban ar fi trebuit să vină din proprie iniţiativă în Parlament pentru susţinerea acestui proiect de lege. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stănescu, editor online: Adrian Dădârlat)