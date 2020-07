Nicole Cherry își dorește să devină mamă în curând. Ce le-a mărturisit cântăreața fanilor ei

00:20

A fost petrecere în familia lui Nicolae Guță! Fiul său cel mic a împlinit un an, iar fericitul eveniment nu a trecut nesărbătorit, mai ales că în România, măsurile impuse din cauza pandemiei de coronavirus s-au relaxat destul de mult. Și, spre surprinderea multora, manelistul a fost cel care a făcut show la petrecerea de […] The post Nicolae Guță a făcut show la petrecerea de tăiere a moțului fiului său! Toți au rămas cu gura căscată când au văzut cum s-a îmbrăcat manelistul appeared first on Cancan.ro.