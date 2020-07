Unul dintre cei mai temuți interlopi din România a murit în urma unui accident teribil. Salvatorii nu au mai avut ce să îi facă

12:20

Un tânăr a participat, de bună voie, la o „petrecere COVID", găzduită de o persoană care fusese declarată pozitivă. Bărbatul de 30 de ani a crezut în virusul nu există, însă realitatea l-a contrazis dur, plătind cu propria viață. Un concept bizar a ieșit la iveală în Texas, acolo unde o persoană infectată cu noul