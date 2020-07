EXCLUSIV Ore decisive pentru Mihalcea! Fanii încearcă să producă șocul la echipă: 3 antrenori contactați

23:20

Florin Tănase (25 de ani), căpitanul FCSB, a oferit declarații la finalul înfrângerii contra CS Universității Craiova, 1-2.„Nu am reușit nici acum să obținem puncte, deși am făcut un joc bun, după părerea mea. Dar, dacă nu înscrii mai multe goluri și te confrunți cu două penalty-uri, e greu să iei puncte. Primul penalty a fost corect acordat, din ce am văzut, dar la al doilea Vlad mi-a zis că a dat în minge. ...