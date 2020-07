Numărul țărilor care au dat „interzis” românilor urcă la 20. Printre ele nu se află Italia și Spania

14:20

Amitabh Bachchan, unul dintre superstarurile de cinema din India, a fost testat pozitiv cu COVID-19 şi a fost internat în spital, scrie Agerpres. Actorul a fost cel care a făcut anunțul pe pagina sa de Twitter. „Am fost testat pozitiv cu COVID. Am fost mutat la spital (…) Familia şi stafful meu au fost supuşi testelor, […]