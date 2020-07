Karmen, apariție sexy și senzuală într-un club din Mamaia! Într-o rochie mulată și foarte scurtă, a fost filmată când și-a atins soțul în zona intimă

16:20

De mai bine de doi ani, Nicole Cherry trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul său, Florin Popa. Cei doi locuiesc împreună de la începutul relației și deja au gânduri mari în viitorul apropiat. Nicole Cherry le-a mărturisit sâmbătă fanilor săi pe contul de Instagram că este pregătită să devină mămică. Într-o sesiune […]