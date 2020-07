Gabriela Firea a anunțat că bucureștenii care pleacă în vacanță în străinătate vor putea face teste pentru coronavirus gratuit

17:50

Epidemia de coronavirus continuă să acapareze România. Bilanțul noilor cazuri de îmbolnăviri a crescut alarmat. În acest context, Raed Arafat și-a exprimat îngrijorarea și a avertizat că sunt luate în calcul aplicarea unor măsuri stricte. Şeful DSU, medicul Raed Arafat, spune că situaţia nu este deloc sub control în ce priveşte epidemia de coronavirus, iar […] The post Raed Arafat, despre bilanțul în creștere al noilor cazuri de CODIV-19! Ce noi măsuri se vor aplica? „Situația nu este sub control” appeared first on Cancan.ro.