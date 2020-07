Dinamo e dependentă de el: implicat în 40% dintre goluri! „Câinii” îl pot pierde la finalul sezonului

00:00

Deși Craiova a câștigat derby-ul cu FCSB, scor 2-1, Gigi Becali nu are încredere în forța oltenilor. După meci, patronul FCSB a declarat că nu a fost impresionat de echipa lui Cristiano Bergodi și nu o vede favorită la titlu, deși e lider în Liga 1. „Craiova nu a jucat nimic! Nu a avut nicio ocazie! Noi am avut 100 de ocazii, am jucat... Bine, nici noi nu am jucat prea bine. Craiova nu are valoare de campionă! Nu știu dacă ia titlu. ...