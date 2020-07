Ediţia a IV-a a Festivalului 'Mozartissimo' - în weekend la Casa Artelor 'Dinu Lipatti'

11:30

Actor, regizor şi producător, Sir Patrick Stewart s-a născut la Mirfield, Yorkshire, Marea Britanie, la 13 iulie 1940. A apărut prima dată pe scena unui teatru la 9 ani. A studiat arta dramatică la Şcoala Secundară Modernă, dar a abandonat şcoala la 15 ani. A început să lucreze ca reporter junior la un ziar local, însă a renunţat când editorul i-a spus că îşi petrece prea mult timp pe scena teatrului şi îşi dedică prea puţin timp muncii la ziar, potrivit www.imdb.com.În 1957, Bristol Old Vic Theatre School i-a acceptat cererea de a se înscrie la cursurile sale. A debutat pe scenă în 1959; apoi, a lucrat la Manchester Library Theatre şi, la începutul anilor 1960, a plecat într-un turneu internaţional alături de Old Vic Company. În 1966, s-a alăturat Companiei regale Shakespeare, şi mai târziu, în anii '80, Teatrului Naţional Regal. Este artist de onoare asociat al Companiei regale Shakespeare.Patrick Stewart a jucat, în paralel, atât pe scena teatrului cât şi în filme pentru micul şi marele ecran, între care amintim: "BBC Play of the Month" (1965), ''Antony and Cleopatra'' (1974), ''I, Claudius'' (1976), ''Little Lord Fauntleroy'' (1980), ''Excalibur'' (1981), ''Dune'' (1984), ''Code Name: Emerald'' (1985), ''Lady Jane'' (1986), ''The Simpsons'' (1989, un episod în 1995), ''Liftoff! An Astronaut's Journey'' (1990), ''L.A. Story'' (1991), ''The Secret of Life on Earth'' (1993), ''Robin Hood: Men in Tights'' (1993), ''The Pagemaster'' (1994), ''The Canterville Ghost'' (1996), ''Moby Dick'' (1998, nominalizat în 1999, la Globul de Aur la categoria cel mai bun actor într-o mini-serie TV), ''The Lion in Winter'' (2003, nominalizat în 2005, la Globul de Aur la categoria cel mai bun actor într-un film TV), ''Mysterious Island'' (2005), "Hamlet" (2009).A plecat la Hollywood, în 1987, unde a jucat în serialul de televiziune ştiinţifico-fantastic ''Star Trek: The Next Generation'' (1987-1994), în care l-a interpretat pe căpitanul Jean-Luc Picard, devenind astfel cunoscut în întreaga lume. Din 1994, seria ''Star Trek'' s-a întors sub formă de filme pentru marele ecran, avându-l în continuare ca actor principal, pe Stewart: ''Star Trek: Generations'' (1994), ''Star Trek: First Contact'' (1996), ''Star Trek: Insurrection'' (1998), ''Star Trek the Experience: The Klingon Encounter'' (1998) şi ''Star Trek: Nemesis'' (2002).Interpretările sale excepţionale atât pe scenă cât şi pe marele ecran, i-au adus premiul ''London Fringe Theatre Best Actor'' (1986), pentru rolul lui George din "Cui îi este frică de Virginia Woolf ?''; premiul ''Drama Desk" (1992), pentru cea mai bună interpretare; premiul acordat de Oficiul Criticilor de Teatru din New York (1993) pentru cea mai bună interpretare în piesa "A Christmas Carol", jucată pe scena Teatrului Broadhurst din New York. De asemenea, i-au fost acordate trei premii ''Laurence Olivier'' pentru munca depusă pe scena teatrului londonez, pentru spectacolele "A Christmas Carol", "Anthony and Cleopatra" şi "Hamlet".Patrick Stewart a fost căsătorit, în perioada 1966-1990, cu coregrafa Sheila Falconer, cu care a avut doi copii. Între 2000-2003, a fost căsătorit cu producătoarea Wendy Neuss. În septembrie 2013, actorul s-a recăsătorit cu solista de jazz Sunny Ozell, notează imdb.com.La 16 decembrie 1996, a fost dezvăluită steaua cu numele actorului, care se află la nr. 7001 Hollywood Walk of Fame din California, notează http://hwof.com/.În 2000, a fost numit Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic, pentru serviciile aduse teatrului şi cinematografiei. În 2010, i-a fost acordat titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic, potrivit https://www.hud.ac.uk/.Este cunoscut ca profesorul Xavier din seria "X-Men", care a debutat în 2000. Au urmat: "X-Men 2" (2003), ''X-Men: The Last Stand'' (2006), ''X-Men Origins: Wolverine'' (2009), "X-Men: Days of Future Past" (2014), potrivit www.cinemagia.ro.Între cele mai recente filme în care a jucat, a fost narator sau a împrumutat vocea sa personajelor, se numără: ''Ted'' (2012, premiul ''Behind the Voice Actors Awards'', în 2013, pentru rolul de narator), "The Wolverine" (2013), "Legends of Oz: Dorothy's Return" (2013, voce), "Sinbad: The Fifth Voyage" (2014), ''Ted 2'' (2015), "Blunt talk" (2015, serial TV, nominalizat la un Glob de Aur pentru cel mai bun actor dintr-un serial TV comedie/muzical), "National Theatre Live: No Man's Land" (2016), "Wilde Wedding" (2017), "Logan" (2017), "The Emoji Movie" (2017, voce), "Death Zone: Cleaning Mount Everest" (2018, narator), "The Kid Who Would Be King" (2019), "The Gift" (2019), "Charlie's Angels" (2019), potrivit www.cinemagia.ro.La 23 ianuarie 2020, a fost transmis pe CBS All Access, primul episod al noului serial TV ''Star Trek: Picard'' (CBS). Sir Patrick Stewart, producător executiv al seriei, îşi reia cel mai faimos rol al său, cel al căpitanului Jean-Luc Picard. Printre realizatorii serialului TV, transmis şi pe platforma Prime Video - Amazon.com, se află Kirsten Beyer, Akiva Goldsman, Michael Chabon şi Alex Kurtzman, potrivit https://www.rottentomatoes.com/.Sir Patrick Stewart a fost Cancelarul Universităţii din Huddersfield din oraşul său natal, între 2004 şi 2015. În prezent, deţine titlul de Cancelar Emerit şi continuă să viziteze universitatea luând parte la numeroase acţiuni. Actorul este implicat în mai multe evenimente, precum cele ale Amnesty International, frecvent vorbitor în public care îşi susţine obiectivele în domeniul drepturilor omului, fiind, totodată, şi un protector activ al Refuge, o organizaţie pentru drepturile femeilor şi protejarea acestora de violenţa domestică. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea, editor: Cristian Anghelache, editor online: Anda Badea)