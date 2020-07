Se impun reguli mult mai stricte pentru terasele din Centrul Vechi. La ce plăceri vor renunța oamenii

09:50

Universitatea Craiova a făcut încă un pas spre titlul de campioană a României după ce a învins în cadrul rundei a VII-a pe teren propriu FCSb, scor 2-1 (1-1). Oltenii s-au impus prin două goluri marcate din penalty, de Alexandru Cicâldău (min. 24) şi Dan Nistor (min. 55). Golul bucureștenilor a fost marcat de Iulian […] The post Universitatea Craiova trece și de FCSB și mai face un pas spre titlu! appeared first on Cancan.ro.