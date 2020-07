Ședința în plen a Camerei Deputaților României din 13 iulie 2020

19:10

Declarațiile de presă susținute de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, la finalul vizitei la Institutul Cantacuzino Am vizitat Institutul Cantacuzino și sunt impresionat! Am găsit o echipă foarte motivată, foarte profesionistă și am văzut unele din instalații, unele care sunt vitale în această etapă. Știți că aici, la institut, se fac, se prelucrează foarte multe probe în legătură cu noul coronavirus. Aproape 45.000 de teste au fost prelucrate în ultimele zile, ceea ce este foarte nota...