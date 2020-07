VIDEO Ciolacu: Vom depune o moţiune de cenzură şi va trece sută la sută

16:20

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, s-a declarat mulţumit de situaţia de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, unde s-a aflat luni într-o vizită de lucru neanunţată."Este o perioadă în care evoluţia pandemiei face ca evaluarea spitalelor să fie în topul acţiunilor. Am fost dimineaţă la Galaţi, acolo este un focar la nivelul unităţii sanitare, am evaluat situaţia, am avut discuţii, recomandări, vor urma şi alte evaluări ale spitalului din Galaţi. Am venit apoi la Brăila, mai ales că aici, în ultimele două săptămâni, din cele 301 cazuri existente, sunt 120. Astăzi, la Brăila, am găsit o unitate de primiri urgenţe pregătită pentru pacienţi, sper să nu fie nevoie. Am evaluat şi Terapia Intensivă şi am avut discuţii cu medicii din aceste secţii. Am evaluat secţiile Terapie Intensivă şi Unitatea de Primiri Urgenţe, cele care vor primi cazurile critice sau cazurile unde este necesar suportul cardio-vascular sau ventilator, şi le-am găsit echipate din acest punct de vedere, singura problemă este partea umană", a declarat Tătaru.Ministrul Sănătăţii a precizat că Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila trebuie să fie pregătit şi pentru alte cazuri, mai ales că "avem patru săptămâni de când există o creştere continuă, avem măsuri de relaxare în trei etape, avem perioada concediilor, avem pentru câteva zile, sper, un vid legislativ şi atunci trebuie să evaluăm fiecare unitate sanitară în parte".