Scene teribile! Și-a stropit fratele cu alcool sanitar, apoi l-a incendiat

12:50

Vremea se răcește în toată țara! Meteorologii anunță că ne așteaptă două zile de fenomene extreme. Prognoza meteo arată că vor fi ploi, tunete, fulgere, vijelii, grindină și cantități de apă de 40 l/mp. Vântul va face probleme, rafalele atingând viteze de până la 75 de km/h. A fost cod portocaliu de furtuni în nouă […] The post Vremea se strică şi se schimbă radical în toată ţara! ANM a anunţat când revin căldurile appeared first on Cancan.ro.