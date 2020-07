Ce hotărâre surprinzătoare a luat Vulpița, după despărțirea de Viorel! Vrea să își schimbe viața: „Mă mult definitiv aici!”

13:00

Bianca Pop face ce face și șochează din nou! Fosta ispită de la Insula Iubirii a făcut, recent, cele mai halucinante declarații care o vizează fix pe mama ei, femeia despre care spune că este cel mai important om din viața sa. Bruneta Bianca Pop nu se mai oprește din a șoca oamenii! Fosta ispită […] The post Ispita Bianca Pop, declarații halucinante. Cum a ajuns bruneta de la Insula Iubirii să-și bată joc de propria mamă appeared first on Cancan.ro.