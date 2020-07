Soțul Andreei Esca, internat la ATI la MONZA!

14:30

De ce nu a disprăut coronavirusul, deși a venit căldura? Un epidemiolog român a oferit explicații în acest sens, în contextul în care numărul infectărilor cu COVID-19 a crescut îngrijorător. La începutul pandemiei, specialiștii susțineau faptul că virusul ucigaș nu rezistă la temperaturi ridicate. Acest lucru, însă, nu pare să aibă veridicitate, în contextul în […]