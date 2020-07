Dan Petrescu, discurs absolut INCENDIAR: „Toată țara vede cine trebuie să ia campionatul!” + și-a distrus un jucător: „Dumnezeu l-a pedepsit”

Dan Petrescu, tehnicianul lui CFR Cluj, a avut un discurs de-a dreptul incendiar după victoria cu Gaz Metan, scor 2-0. L-a pus la zid pe fundașul Kevin Boli, eliminat în minutul 80, și a acuzat din nou jocuri de culise în Liga 1. „De când sunt eu antrenor, n-am văzut această presiune. Am fost crispați, s-a văzut acest lucru. Am fost mai inventivi în repriza secundă și am avut probleme doar după cartonașul roșu stupid văzut de Boli în minutul 80. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor