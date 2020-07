Gabriela Cristea are „concurență” la plajă?! L-am filmat pe soțul ei cum privea “pofticios” după puștoaice

16:00

După ce Andreea Bălan s-a cuplat cu Tiberiu Argint, George Burcea pune lumea showbiz-ului românesc pe jar. Actorul a publicat mai multe fotografii în care apare alături de o blondă misterioasă. George Burcea are o nouă iubită? Aceasta este întrebarea care stă pe buzele tuturor. Nu de alta, dar actorul a publicat pe contul său […]