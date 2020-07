Reuniune de familie! Andreea Mantea, surpriză de ziua lui Cristian Mitrea. Vedeta a venit în România, împreună cu David, să-l serbeze

16:30

Tatăl lui Mihai Tudose a murit astăzi din cauza coronavirusului. Iată cum s-a infectat bărbatul. După ce fostul premier a declarat public că tatăl său a fost diagnosticat cu Covid-19, Constantin Tudose a pierdut lupta cu boala. Bărbatul, care avea 82 de ani, era internat la Institutul „Matei Balș” și starea sa se agravase în […] The post Tatăl lui Mihai Tudose a murit din cauza coronavirusului! Cum s-a infectat appeared first on Cancan.ro.