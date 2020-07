20:10

Echipele masculine de baschet Dinamo Ştiinţa Bucureşti şi BCM U FC Argeş Piteşti au anunţat, luni, că au noi antrenori pentru sezonul viitorul.Dinamo l-a numit în funcţie pe antrenorul cipriot Antonis Constantinides, în timp ce echipa piteşteană va fi pregătită de Tudor Costescu, care până acum a antrenat formaţia din Şoseaua Ştefan cel Mare.Constantinides a mai petrecut un sezon în Romania, 2014-2015, la Energia Tg Jiu, reuşind calificarea echipei gorjene la turneul Final Four al FIBA EuroChallenge şi clasarea pe locul al treilea."Sunt foarte încântat să mă întorc, după 6 ani, în campionatul din România şi sunt cu atât mai bucuros cu cât voi fi antrenorul echipei formate, pe de o parte, de unul dintre cele mai importante cluburi din ţară la nivel de seniori, cu o istorie pe măsură, având cea mai titrată echipă din baschetul românesc - Dinamo Bucureşti şi, pe de cealaltă parte, de unul dintre cele mai importante cluburi la nivel de juniori - Ştiinţa Bucureşti'', a declarat cipriotul, potrivit paginii de Facebook a clubului Dinamo.''Voi da tot ce am mai bun şi îmi voi concentra toate eforturile pentru a conduce cât mai bine echipa alături de staff-ul tehnic cu care voi lucra. Obiectivul meu este să ajut formaţia să facă încă un pas în direcţia în care a pornit în urmă cu doi ani - acumulând performanţe extraordinare şi rezultate foarte bune sub conducerea unui antrenor foarte bun, Tudor Costescu. Ne propunem, bineînţeles, să păstrăm tradiţia calificării în play-off - şi să luptăm pentru o clasare cât mai bună şi, de ce nu, pentru o medalie, şi cea a calificării în Final Four-ul Cupei României'', a promit Constantinides.''Un alt factor important al deciziei mele de a mă alătura proiectului Dinamo Ştiinţa Bucureşti a fost filosofia din spatele acestuia, aceea de a promova şi de a susţine jucătorii tineri români şi de a fi un proiect ambiţios în baschetul românesc, filosofie cu care mă identific şi eu ca antrenor. Indiferent de ţara în care am antrenat până acum, am avut mereu încredere în baschetbaliştii tineri talentaţi şi atât eu, cât şi colegii mei, vom face tot ce putem să îi susţinem şi să îi ajutăm pe tinerii români să crească. Parteneriatul dintre Dinamo şi Ştiinţa Bucureşti este, după părerea mea, unul foarte benefic şi vreau să menţinem creşterea acestuia", a concluzionat Constantinides.Tudor Costescu a revenit la BCM U FC Argeş Piteşti, el fiind tehnicianul cu care echipa din Trivale a cucerit ultimele două trofee şi care a ghidat ''vulturii'' în grupele unei competiţii europene. În 2012, alături de Tudor Costescu, BCM U a cucerit Cupa şi SuperCupa României.''Am acceptat cu mult elan această provocare. Mă simt foarte legat de oraşul Piteşti şi de echipa reprezentativă a acestuia. Cunosc profesionalismul şi energia celor implicaţi şi am speranţa că vom putea atinge un nivel de performanţă ridicat. Îmi doresc foarte mult să începem sezonul având din nou sala plină şi susţinerea publicului piteştean'', a declarat Costescu.Antrenorul echipei naţionale a României revine la Piteşti după ce le-a mai antrenat pe BC Timişoara şi Dinamo Ştiinţa Bucureşti.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)