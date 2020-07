Cutremur în România, marți dimineață. Ce magnitudine a avut

18:30

Hong Kong revine la măsuri dure în contextul pandemiei după ce cazurile de Covid-19 s-au înmulțit. Autoritățile au anunțat că o serie de măsuri de protecție și prevenție va intra în vigoare din 15 iulie, scrie Asociated Press. Astfel, în Hong Kong nu vor mai putea avea loc adunări publice cu mai mult de patru […] The post Hong Kong revine la măsuri dure în contextul pandemiei după ce cazurile de Covid-19 s-au înmulțit appeared first on Cancan.ro.