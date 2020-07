Marius Șumudică, performanță remarcabilă! Dar tot e supărat: „Nu am o telecomandă să fac totul"

23:30

CFR CLUJ - GAZ METAN 2-0. Dan Petrescu, antrenorul campioanei en-titre, l-a luat în colimator pe Kevin Boli (29 de ani), fundașul care a fost eliminat direct în minutul 80 al partidei cu Gaz Metan Mediaș. „De când sunt eu antrenor, n-am văzut această presiune. Am fost crispați, s-a văzut acest lucru. Am fost mai inventivi în repriza secundă și am avut probleme doar după cartonașul roșu stupid văzut de Boli în minutul 80. ...