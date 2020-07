Sergiu Buș: "M-am decis cu soția în zece minute să semneze cu FCSB! E o nouă provocare pentru mine"

14:50

I-am zis lui MM Stoica că nu am avut atacant ca Sergiu până acum. E mobil, are execuție, dă cu capul și are forță. Are clauză de 2 milioane de euro! Am zis că trebuie să iau atacant. Nu există niciun român ca el. Nu îmi plac jucătorii de care se lovește mingea ca de perete.