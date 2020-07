Gigi Becali: "MM trebuie să caute greci, sârbi, ruși, ciprioți, bulgari... Ăștia-mi plac mie. Ha, ha, ha, mă ia discriminarea!"

I-am zis lui MM Stoica că nu am avut atacant ca Sergiu până acum. E mobil, are execuție, dă cu capul și are forță. Are clauză de 2 milioane de euro! Am zis că trebuie să iau atacant. Nu există niciun român ca el. Nu îmi plac jucătorii de care se lovește mingea ca de perete.

