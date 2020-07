Câți bani a scos Rafaelo din buzunar pentru a-și face mașina ”de aur”: ”Am cumpărat-o pe cea mai scumpă”

09:20

Ministrul Educației este de părere că șansele ca școala să înceapă în regim total, începând din această toamnă, sunt foarte mici. Monica Anisie susține că situația actuală nu permite ca toți elevii să fie aduși în clase. Ministrul mai spune că vor fi luate în calcul toate scenariile, inclusiv cel al învățământului desfășurat exclusiv în […]