OFICIAL: Dinamo București a anunțat noul „cuplu” de antrenori, Mulțescu – Țălnar!

10:10

Un bărbat, în vârstă de 52 de ani, a încetat din viață în timp ce lucra pe un șantier din comuna botoșăneană, Havârna. Tragedia s-a produs în cursul zilei de luni. Se pare că, victima s-a dezechilibrat și a căzut de pe o schelă amenajată pentru construcția unei biserici penticostale. Din nefericire, botoșăneanul a căzut […] The post Accident în Botoșani. Un bărbat de 52 de ani a murit în timp ce construia o biserică. Martor: „Nu am văzut om harnic ca ăsta” appeared first on Cancan.ro.