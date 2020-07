Ce se întâmplă la audiţiile X Factor, atunci când camerele sunt oprite. Delia a făcut dezvăluiri uimitoare despre show-ul de la Antena 1

10:30

Grant Imahara, inginer și co-prezentator al emisiunii MythBusters de pe Discovery, dar și actor în seria Star Trek Continues, a murit la 49 de ani. Grant Imahara s-a stins din viață în urma unui anevrism cerebral. Grant Imahara a fost co-prezentator în emisiunea dedicată științei, MythBusters. Ulterior, împreună cu doi colegi, Kari Byron şi Tory