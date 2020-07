Gigi Becali ar vinde FCSB cu 200 de milioane de euro, dar… “Aia mică nu vrea, a zis: «Vreau ca tata, până la 90 de ani, să…”

13:10

Până astăzi, 14 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.798 au fost externate, dintre care 21.803 de pacienți vindecați și 1.995 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. De la ultima informare transmisă de Grupul […]