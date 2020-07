Premierul a dispus constituirea Comitetului de coordonare strategică pentru implementarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

19:40

Alianţa USR PLUS acuză "politizarea excesivă" a demersurilor privind limitarea îmbolnăvirilor grave şi a deceselor din cauza COVID-19 şi solicită adoptarea de îndată a legislaţiei privind carantinarea şi izolarea."Împreună cu cetăţenii responsabili din România, Alianţa USR PLUS trage un semnal de alarmă şi condamnă politizarea excesivă a demersurilor legale şi sanitare menite să limiteze numărul de îmbolnăviri grave şi decese din cauza COVID-19. Dacă specialiştii din domeniul medical, forţele politice şi cetăţenii au reuşit să facă faţă primului val de pandemie, acum, această luptă este îngreunată de mesaje politicianiste distructive. Aşa-numiţi 'lideri' ai unor formaţiuni politice au reuşit, prin mesajele lor populiste şi inconştiente, să inducă o falsă stare de siguranţă, promovând, într-un mod profund iresponsabil, relaxarea prematură. Scopul lor este unul strict politic şi electoral", se arată într-un comunicat transmis, marţi, AGERPRES de alianţă.Potrivit USR PLUS, aceştia şi-ar dori să atragă votanţii "care văd în măsurile epidemiologice, precum distanţarea socială, purtarea obligatorie a măştilor de protecţie sau măsurarea temperaturii, nişte încălcări ale unor libertăţi fundamentale"."Este de datoria noastră, a celor responsabili şi perfect conştienţi de pericolul în care ne aflăm, să ne unim şi să luptăm împotriva dezinformării şi a tuturor celor care, din inconştienţă, incompetenţă sau lipsă de scrupule, promovează realităţi paralele", transmite alianţa.Conform sursei citate, "populismul fără margini, infecţiile nosocomiale, numirea politică a directorilor de spital, incompetenţa şi corupţia ucid din nou, azi, aici şi acum, exact aşa cum au făcut în cazul Colectiv, însă la o scară mult mai largă".Semnatarii comunicatului cer tuturor partidelor să adopte de îndată legislaţia ce reglementează carantina, izolarea şi internarea, tratamentul la domiciliu, în baza analizelor şi a recomandărilor specialiştilor în epidemiologie, boli infecţioase şi sănătate publică."Cerem sprijinul preşedintelui Klaus Iohannis care, prin calitatea sa de lider ales al poporului român şi de mediator politic, are obligaţia de a transmite mesaje de echilibru, respectare a legii şi de conştientizare permanentă a pericolului", adaugă aceştia.De asemenea, se solicită Guvernului şi Ministerului Sănătăţii să asigure condiţiile necesare pentru continuarea tratamentului pacienţilor cronici, de la asigurarea disponibilităţii medicamentelor şi echipamentelor medicale în farmacii la ghiduri şi protocoale clare în întreg sistemul sanitar."Este nevoie de o campanie de conştientizare publică asupra riscului crescut pentru toate categoriile vulnerabile (diabet, obezitate, hipertensiune arterială, astm şi altele), prin mass-media, oameni de cultură şi sistemul medical (medici de familie, specialişti etc)", se mai precizează în comunicat.Se cere Guvernului şi o comunicare zilnică, uşor accesibilă şi transparentă în tot ceea ce priveşte capacitatea de testare în judeţe şi municipii a numărului de pacienţi cu infecţie activă SARS-CoV-2 pentru fiecare UAT, precum şi numărul şi locaţia pacienţilor din focarele active."Cerem Guvernului comunicarea numărului de paturi de ATI, unităţi ATI mobile, ventilatoare mecanice, capacităţi suplimentare de tratament înfiinţate ca răspuns la criza COVID-19 şi, de asemenea, prezentarea planurilor de contingenţă, în cazul apariţiei unor noi focare. Cerem comunicarea detaliilor asupra stocurilor de materiale şi echipamente de primă necesitate în lupta cu pandemia. Cerem Guvernului măsuri urgente pentru pregătirea spitalelor, a centrelor rezidenţiale şi a întregului sistem pentru eventualitatea unui nou val de îmbolnăviri. În această toamnă nu vom mai avea nicio scuză pentru lipsa materialelor sau neinstruirea personalului specializat", se arată în comunicat.Aceştia solicită colaborarea cultelor şi a reprezentanţilor acestora care să explice şi să accentueze, prin mesaje către credincioşi, pericolul la care se expun persoanele în vârstă şi pacienţii cu boli asociate.Semnatarii solicită şi organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor în toate Direcţiile de Sănătate Publică, precum şi supravegherea respectării stricte a regulilor epidemiologice."Relaxarea prost implementată ne-a pus pe un drum care duce către dezastru", se arată în comunicat.De asemenea, se solicită Guvernului să participe activ la programele europene ce vizează revenirea economiei şi să debirocratizeze de urgenţă regulile de acordare a sprijinului financiar, investiţional şi a fondurilor europene de care economia ţării are mare nevoie."Cerem tuturor liderilor de opinie să transmită în spaţiul public mesajele reale care pot ajuta la prevenirea bolii, contracarând astfel campania de ştiri false şi salvând nenumărate vieţi", se mai arată în comunicatul semnat de Radu Ciornei - imunolog, Adrian Wiener - senator şi medic, Manuel Rezeanu - medic, Dan Barna - preşedinte USR, Dacian Cioloş - preşedinte PLUS şi alţi 29 de reprezentanţi ai USR PLUS. 