Scandalul continuă. O jurnalistă îi ia partea Andreei Esca după ce a fost blamată de CTP: „A ales să-i adreseze public întrebări malițioase, când ar fi putut să o sune”

Președintele Klaus Iohannis, a criticat dn nou, PSD pentru amânarea proiectului de lege care reglementează carantina, izolarea și internarea pacienților confirmați cu COVID-19. Totodată, președintele a făcut referire în discursul său la protestele care au avut loc duminică, în Piața Victoriei, dar și pe amatorii teoriilor consipirative. „Din nefericire, pandemia care s-a abătut asupra lumii, […]