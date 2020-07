Ea este motivul divorțului lui Alin Oprea de la Talisman?!

17:00

Actrița Naya Rivera a fost găsită moartă în lacul Piru, după 5 zile în care a fost căutată continuu. Oamenii legii exclud varianta unei sinucideri. Pe 8 iulie Naya Rivera a închiriat o barcă și a mers alături de fiul ei în vârstă de 4 ani pe un lac, la 50 de kilometri de Los […] The post Actrița Naya Rivera a fost găsită moartă, după 5 zile în care a fost căutată continuu appeared first on Cancan.ro.