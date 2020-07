Zizinho, idolul copilăriei lui Pele

17:10

Scandal în direct, la Pro TV! Cătălin Măruță nu a mai suportat atitudinea Iuliei Albu și a izbucnit complet în timpul emisiunii sale. Prezentatorul a ieșit din platou de nervi și a lăsat-o singură în fața tuturor telespectatorilor. Iulia Albu a fost umilită în direct, marți, în emisiunea lui Cătălin Măruță. În timpul rubricii dedicate […] The post Cătălin Măruţă, scandal monstru cu Iulia Albu în direct! S-a enervat şi a lăsat-o singură în platou: „Minţi!” appeared first on Cancan.ro.