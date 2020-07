Lege promulgată/ Activităţile în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identităţii de gen sunt interzise în şcoli

11:20

Donn Alan Pennebaker, considerat unul dintre pionierii producţiilor ''cinéma vérité'', s-a născut la 15 iulie 1925, în Illinois, SUA.Întreaga sa activitate cinematografică a fost recompensată în 2013 cu un premiu Oscar onorific de către Academia de Artă şi Ştiinţe Cinematografice.La începutul anilor '60, D.A. Pennebaker şi colegul său, Richard Leacock, au dezvoltat unul dintre primele sisteme complet portabile de filmare cu peliculă de 16 mm şi captare concomitentă a sunetului, care a revoluţionat cinematografia şi a facilitat crearea unui stil atât de popular în zilele noastre, notează https://phfilms.com.Termenul francez ''cinéma vérité'', tradus ''cinema al adevărului'', reprezintă o metodă sau un stil de film documentar cu cadre foarte lungi, coordonare regizorală şi de montaj minimă, realizat de regulă fără actori şi cu echipă tehnică restrânsă, filmat cu camera din mână şi sunet în priză directă, conform definiţiei din lucrarea ''Engleza producătorului de film'', de Lucian Pricop, publicată pe https://www.media-romania.eu/. Stilul a fost popularizat în Franţa anilor '50 şi se mai numeşte ''free cinema'' în Anglia sau ''direct cinema'' în SUA.''Capacitatea de înregistra sunet sincron cu imaginea - în condiţii de teren - a dat glas oamenilor filmaţi în situaţii reale, adăugând o nouă dimensiune documentară care a concurat puternic soluţia comentariului omniscient, a vocii din off. Este recunoscută importanţa apariţiei acestei combinaţii tehnice pentru dezvoltarea a ceea ce s-a numit ''ciné-verité'' sau ''direct cinema'', denumiri sub umbrela cărora intră filmele (...) lui D.A. Pennebaker'', evidenţiază lucrarea ''Reprezentări ale memoriei în filmul documentar'' (Alexandru Solomon, Polirom, 2016).D.A. Pennebaker a realizat primul său film în 1953 - scurt-metrajul ''Daybreak Express''. În 1959, s-a alăturat echipei Drew Associates, care a produs serialul ''Living Camera'', la începutul anilor '60. În 1967, regizorul a lansat filmul ''Dont Look Back'', care a urmărit ultimul turneu de concerte acustice susţinut de Bob Dylan în Anglia. Documentarul a fost un succes de box-office, fiind considerat un clasic în domeniu.Următorul film al regizorului, ''Monterey Pop'', a redat ediţia din 1967 a Monterey International Pop Festival, în cadrul căreia s-au lansat Janis Joplin şi Jimi Hendrix. În acelaşi registru, au urmat mai multe documentare rock: ''Keep On Rockin''' (1969), cu legendele Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry şi Bo Diddley, ''Original Cast Album: Company'' (1970) şi ''Ziggy Stardust and the Spiders from Mars'' (1979).În 1976, a început colaborarea cu partenera şi viitoarea soţie Chris Hegedus. Împreună, au regizat o serie de filme apreciate, printre care se numără: ''Moon Over Broadway'' (1997) şi ''The War Room'' (1993). Cel din urmă a urmărit din spatele cortinei campania prezidenţială a lui Bill Clinton din 1992 şi a primit o nominalizare la Premiile Academiei şi distincţia ''National Board of Review's D.W. Griffith Award'' la categoria ''Cel mai bun documentar'', evidenţiază https://phfilms.com.Cei doi regizori au realizat împreună şi videoclipuri pentru Randy Newman, John Hiatt, Suzanne Vega, Victoria Williams, Soul Asylum, Depeche Mode. De asemenea, au regizat documentarul ''Depeche Mode: 101'' (1989).Din palmaresul de documentare despre artişti din lumea muzicii mai fac parte: ''Down from the Mountain'' (2000), regizat de Hegedus, Pennebaker şi Nick Doob, ''Only the Strong Survive'' (2002), ''Vote For Change'' (2004), ''Elaine Stritch at Liberty'' (2002) - recompensat cu un premiu Primetime Emmy. ''Assume the Position with Mr. Wuhl'' (2006), ''The Return of the War Room'' (2008), ''Kings of Pastry'' (2009), ''Unlocking the Cage'' (2016) sunt alte câteva documentare notabile realizate în colaborare cu soţia sa.Regizorul D.A. Pennebaker a murit la 1 august 2019, conform www.imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Roxana Losneanu, editor: Marina Bădulescu)