Focarul de la Spitalul Județean Ploiești se extinde. Au fost închise patru secții. Peste 30 de cadre medicale și pacienți sunt infectați

Sabina Leonte, o îndrăgită cântăreață de muzică populară din Ardeal, are o poveste de viață fabuloasă! A aflat că are cancer, s-a tratat, dar cinci ani mai târziu problemele au reapărut. Și chiar atunci a adlat că ete și însărcinată. După câteva luni de când a adus pe lume al treilea copil, s-a vindecat. În […]