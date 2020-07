Două surori din Ploiești, dispărute de patru zile! Părinții se gândesc la ce e mai rău. ”Vă rugăm, ajutați-ne!”

15:50

Președintele Klaus Iohannis a anunţat, la finalul discuției cu membrii Guvernului, prelungirea stării de alertă în România cu încă 30 de zile. Klaus Iohannis, Ludovic Orban, Raluca Turcan, Marcel Vela, Nelu Tătaru și Raed Arafat s-au întâlnit astăzi pentru a discuta despre măsurile de gestionare pandemiei de coronavirus. Executivul s-a reunit miercuri în şedinţă extraordinară […] The post Starea de alertă în România, prelungită cu încă 30 de zile appeared first on Cancan.ro.