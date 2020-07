Alegeri legislative în Macedonia de Nord: Victorie strânsă a social-democraţilor asupra naţionaliştilor

21:00

Formaţia heavy metal Metallica a anunţat că va scoate un nou album live în care piesele sale celebre vor fi interpretate pe acorduri de muzică simfonică, album ce va purta titlul "Metallica and San Francisco Symphony: S&M2", conform site-ului NME.com."S&M2" vine după albumul live similar lansat de Metallica în 1999 sub denumirea "S&M" şi a fost înregistrat la San Francisco pe parcursul a două zile, în septembrie 2019, alături de Orchestra Simfonică din San Francisco, pentru a marca 20 de ani de la primul album "S&M". Înregistrarea video a concertului "S&M2" a fost prezentată în cinematografele din întreaga lume într-o singură seară, la 9 octombrie 2019.Un trailer al versiunii pentru publicul larg a acestei înregistrări a fost lansat miercuri. Această variantă a înregistrării este diferită de cea prezentată la 9 octombrie anul trecut.Metallica a anunţat că noul album "S&M2" va fi lansat la 28 august într-o varietate de formate, printre care 4xLP vinil, 2xCD, DVD şi versiuni pe Blu-ray.Noul produs discografic va conţine variante live ale unor piese precum "All Within My Hands", "Nothing Else Matters", "For Whom the Bell Tolls", "The Memory Remains", "Moth Into Flame" sau "One", îmbinând piese devenite veritabile imnuri de pe albumele mai vechi ale trupei cu piese de pe produsele discografice mai noi. AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Ana Bîgu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) Mettalica / Facebook